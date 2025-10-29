Більшість хоче, але не може: чому українці відкладають купівлю житла у 2025 році

Що показало опитування

31% українців планують придбати житло цього року - це на 3% більше, ніж торік. Тих, хто не збирається купувати, стало менше - лише 10%.

Переважна більшість (75%) віддає перевагу квартирам. 63% покупців мають бюджет до 50 тисяч доларів, а понад 100 тисяч доларів готові витратити лише 10%.

Основні мотиви купівлі - покращення умов проживання або бажання мати окреме житло. Водночас 22% розглядають нерухомість як інвестицію (на 4% більше, ніж торік).

Первинка чи вторинка

Для 57% українців немає різниці, купувати житло на первинному чи вторинному ринку. 31% обирають лише "вторинку", а 12% - виключно новобудови.

Серед переваг первинного ринку респонденти називають сучасну архітектуру, нову інфраструктуру та привабливий вигляд (цей показник виріс на 11%). Програму "єОселя" як плюс відзначили лише 28% опитаних.

Найбільші ризики - можливе незавершення будівництва, затримка здачі в експлуатацію та відсутність базових комунікацій. Саме цей фактор зріс на 11% за рік.

На вторинному ринку головними перевагами залишаються готовність до заселення, можливість торгу й реальна оцінка стану житла. На 12% більше людей стали зважати на сусідів, район та витрати на комунальні послуги.