Більшість хоче, але не може: чому українці відкладають купівлю житла у 2025 році

Українці все активніше замислюються про купівлю власного житла, однак війна, висока вартість нерухомості та дорогі кредити залишаються головними перепонами.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.
31% українців планують придбати житло цього року - це на 3% більше, ніж торік. Тих, хто не збирається купувати, стало менше - лише 10%.
Переважна більшість (75%) віддає перевагу квартирам. 63% покупців мають бюджет до 50 тисяч доларів, а понад 100 тисяч доларів готові витратити лише 10%.
Основні мотиви купівлі - покращення умов проживання або бажання мати окреме житло. Водночас 22% розглядають нерухомість як інвестицію (на 4% більше, ніж торік).
Для 57% українців немає різниці, купувати житло на первинному чи вторинному ринку. 31% обирають лише "вторинку", а 12% - виключно новобудови.
Серед переваг первинного ринку респонденти називають сучасну архітектуру, нову інфраструктуру та привабливий вигляд (цей показник виріс на 11%). Програму "єОселя" як плюс відзначили лише 28% опитаних.
Найбільші ризики - можливе незавершення будівництва, затримка здачі в експлуатацію та відсутність базових комунікацій. Саме цей фактор зріс на 11% за рік.
На вторинному ринку головними перевагами залишаються готовність до заселення, можливість торгу й реальна оцінка стану житла. На 12% більше людей стали зважати на сусідів, район та витрати на комунальні послуги.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Верховна Рада збільшила видатки на підтримку внутрішньо переміщених осіб у держбюджеті-2026 на 1,5 млрд грн. Із цієї суми 500 млн спрямують на програму забезпечення житлом переселенців у сільській місцевості. Перші компенсації почнуть виплачувати наступного року - спочатку учасникам бойових дій та людям з інвалідністю. Програма має допомогти тим, хто втратив житло через війну, і водночас сприяти розвитку сіл.
Також ми писали, що держава забезпечуватиме житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після закінчення їхнього перебування в закладах чи прийомних сім’ях. Впродовж місяця вони отримуватимуть соціальне житло або житло для постійного проживання та збережуть право на пільгові кредити. Інформація про них вноситиметься до Єдиної житлової системи для відстеження реалізації їхніх прав, а забезпечення житлом регламентуватиметься чіткими правилами уряду.