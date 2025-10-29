Большинство хочет, но не может: почему украинцы откладывают покупку жилья в 2025 году

Что показал опрос

31% украинцев планируют приобрести жилье в этом году - это на 3% больше, чем в прошлом году. Тех, кто не собирается покупать, стало меньше - всего 10%.

Подавляющее большинство (75%) отдает предпочтение квартирам. 63% покупателей имеют бюджет до 50 тысяч долларов, а более 100 тысяч долларов готовы потратить только 10%.

Основные мотивы покупки - улучшение условий проживания или желание иметь отдельное жилье. В то же время 22% рассматривают недвижимость как инвестицию (на 4% больше, чем в прошлом году).

Первичка или вторичка

Для 57% украинцев нет разницы, покупать жилье на первичном или вторичном рынке. 31% выбирают только "вторичку", а 12% - исключительно новостройки.

Среди преимуществ первичного рынка респонденты называют современную архитектуру, новую инфраструктуру и привлекательный вид (этот показатель вырос на 11%). Программу "еОселя" как плюс отметили лишь 28% опрошенных.

Наибольшие риски - возможное незавершение строительства, задержка сдачи в эксплуатацию и отсутствие базовых коммуникаций. Именно этот фактор вырос на 11% за год.

На вторичном рынке главными преимуществами остаются готовность к заселению, возможность торга и реальная оценка состояния жилья. На 12% больше людей стали учитывать соседей, район и расходы на коммунальные услуги.