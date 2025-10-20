UA

Економіка Авто Tech

Більшість геймерів використовують ігри для відпочинку та розслаблення, - дослідження

Фото: що відомо про результати дослідження поведінки геймерів (пресслужба)
Автор: Ілона Свиридова

Близько 67% опитаних геймерів зазначили, що грають у комп’ютерні ігри, щоб відпочити та розслабитися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані дослідження та експерта галузі.

Згідно з оприлюдненими результатами відкритого дослідження Priori Data, 52% респондентів обирають ігри для розваги у вільний час, ще 51% - щоб скоротати час в перервах, очікуванні чи поїздках.

Водночас 31% респондентів використовують ігри як засіб емоційного комфорту. При цьому дослідження не робить висновків щодо терапевтичного ефекту і відображає лише суб’єктивне сприйняття учасників опитування.

"Ігри задовольняють різні потреби людей: емоційна розрядка, соціалізація, інтелектуальний виклик. Водночас важливо пам’ятати про баланс і дотримання принципів відповідальної гри. Геймінг має залишатися формою дозвілля. Саме на це мають орієнтуватися компанії", - зазначив СЕО Casino.ua Олександр Бабенко. 

За даними Priori Data, глобальна аудиторія геймерів у світі продовжує зростати, що свідчить про стабільну динаміку розвитку глобального ігрового ринку.

