Большинство геймеров используют игры для отдыха и расслабления, - исследование

Автор: Илона Свиридова

Около 67% опрошенных игроков отметили, что играют в компьютерные игры, чтобы отдохнуть и расслабиться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования и эксперта отрасли.

Согласно обнародованным результатам открытого исследования Priori Data, 52% респондентов выбирают игры для развлечения в свободное время, еще 51% - чтобы сократить время в перерывах, ожидании или поездках.

В то же время, 31% респондентов используют игры как средство эмоционального комфорта. При этом исследование не делает выводов о терапевтическом эффекте и отражает только субъективное восприятие участников опроса.

"Игры удовлетворяют разные потребности людей: эмоциональная разрядка, социализация, интеллектуальный вызов. В то же время важно помнить о балансе и соблюдении принципов ответственной игры. Гейминг должен оставаться формой досуга. Именно на это должны ориентироваться компании", - отметил СЕО Casino.ua Александр Бабенко.

По данным Priori Data, глобальная аудитория геймеров в мире продолжает расти, что говорит о стабильной динамике развития глобального игрового рынка.

