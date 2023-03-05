Більшість були вдягнені в форму ЗСУ. Десантники знищили підрозділ окупантів

Так, воїни 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищили підрозділ окупантів на одному з важливих напрямків.

"У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Десантники не виключають, що спорядження було зняте з полонених або загиблих українських воїнів.

Як повідомлялося, російське керівництво намагається приховати дані щодо втрат в Україні. Однак окупаційні війська розуміють масштаби втрат, тож відмовляються йти у наступ.

Крім того, російське командування продовжує під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти. Це дозволяє заощадити боєприпаси, яких не вистачає.