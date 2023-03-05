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Саперні лопати замість техніки. Росіяни роблять ставку на ближні бої, - розвідка Британії

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Бахмут, Неділя 05 березня 2023 09:53
Саперні лопати замість техніки. Росіяни роблять ставку на ближні бої, - розвідка Британії Фото: росіяни під Бахмутом йдуть в бій з саперними лопатами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське командування продовжує вести під Бахмутом наступальні дії за участю піхоти. Це дозволяє зекономити боєприпаси, яких не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Так, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані розповіли, що отримали наказ штурмувати український бетонний опорний пункт. При цьому з озброєння була "вогнепальна зброя та лопати".

"Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З тих пір як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни", - йдеться у повідомленні.

Один з російських мобілізованих додав, що не був готовий "ні фізично, ні психологічно" до такої атаки.

Британська розвідка зазначає, що останні дані свідчать про збільшення ближнього бою у районі Бахмута. Це говорить про те, що російське командування продовжує вести наступальні дії за участі піхоти та з меншою підтримкою артилерійського вогню, оскільки Росії не вистачає боєприпасів.

Нагадаємо, вчора речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що відводу військ з Бахмута немає, проте відбувається контрольована ротація.

Водночас аналітики ISW зазначає, що російські окупанти найближчим часом не зможуть оточити та захопити Бахмут.

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