Большинство были одеты в форму ВСУ. Десантники уничтожили подразделение окупантов

Так, воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений.

"В большинстве уничтоженного личного состава оккупантов замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжение ВС Украины", - говорится в сообщении.

Десантники не исключают, что снаряжение было снято с пленных или погибших украинских воинов.

Как сообщалось, российское руководство пытается скрыть данные о потерях в Украине. Однако оккупационные войска понимают масштабы потерь, поэтому отказываются идти в наступление.

Кроме того, российское командование продолжает вести под Бахмутом наступательные действия с участием пехоты. Это позволяет сэкономить боеприпасы, которых не хватает.