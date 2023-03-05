Большинство были одеты в форму ВСУ. Десантники уничтожили подразделение окупантов

Украинские десантники уничтожили подразделение российских окупантов на одном из важных направлений фронта. При этом враг не прекращает активных наступательных действий, хотя, терпит немалые потери в живой силе и военной технике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.
Так, воины 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили подразделение оккупантов на одном из важных направлений.
"В большинстве уничтоженного личного состава оккупантов замечены ботинки, элементы формы одежды и снаряжение ВС Украины", - говорится в сообщении.
Десантники не исключают, что снаряжение было снято с пленных или погибших украинских воинов.
Как сообщалось, российское руководство пытается скрыть данные о потерях в Украине. Однако оккупационные войска понимают масштабы потерь, поэтому отказываются идти в наступление.
Кроме того, российское командование продолжает вести под Бахмутом наступательные действия с участием пехоты. Это позволяет сэкономить боеприпасы, которых не хватает.
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