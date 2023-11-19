Окупанти не можуть забезпечити проведення опалювального сезона в Херсонській області, - ЦНС

Деякі котельні на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не забезпечені вугіллям для проведення опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там пояснили, що це пов'язанно зі зростанням цін на вугілля на ТОТ втричі в порівнянні з минулим роком. Водночас, окупаційна "влада" не виділяє гроші на забезпечення проходження опалювального сезону.

"Ціни на дрова також значно зросли, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків. Рекомендуємо громадянам на ТОТ скористатись порадами як приготуватись до зими в таких складних умовах", - повідомили в ЦНС.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.