ua en ru
Нд, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти не можуть забезпечити проведення опалювального сезона в Херсонській області, - ЦНС

Неділя 19 листопада 2023 03:04
UA EN RU
Окупанти не можуть забезпечити проведення опалювального сезона в Херсонській області, - ЦНС Фото: в Херсонській області окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Деякі котельні на тимчасово окупованих територіях Херсонської області досі не забезпечені вугіллям для проведення опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Там пояснили, що це пов'язанно зі зростанням цін на вугілля на ТОТ втричі в порівнянні з минулим роком. Водночас, окупаційна "влада" не виділяє гроші на забезпечення проходження опалювального сезону.

"Ціни на дрова також значно зросли, що також не дозволяє підготуватись до зими мешканцям приватних будинків. Рекомендуємо громадянам на ТОТ скористатись порадами як приготуватись до зими в таких складних умовах", - повідомили в ЦНС.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Херсонська область
NEWS
Атака дронів. У Києві тривога, у області працюють сили ППО
Атака дронів. У Києві тривога, у області працюють сили ППО
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни