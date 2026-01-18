Большинство американцев против военных действий Трампа в Гренландии: опрос CBS

Большинство американцев выступают против использования США военной силы для захвата Гренландии. Лишь треть готова поддержать покупку острова за федеральные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

По данным издания, 86 процентов американцев не одобряют идею использования военной силы для захвата Гренландии, а лишь 30 процентов поддержали бы покупку острова за федеральные средства.

Даже среди сторонников президента США Дональда Трампа, включая республиканцев, идея силового захвата Гренландии вызывает сопротивление, несмотря на то, что они поддерживают укрепление позиций США на мировой арене.

Что касается последствий потенциального захвата Гренландии, большинство респондентов считает, что это приведет к выходу США из НАТО и глобальной нестабильности.

Некоторые участники опроса видят в этом демонстрацию силы перед Россией и Китаем и возможный доступ к природным ресурсам.