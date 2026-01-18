ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Большинство американцев против военных действий Трампа в Гренландии: опрос CBS

США, Воскресенье 18 января 2026 22:07
UA EN RU
Большинство американцев против военных действий Трампа в Гренландии: опрос CBS Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Большинство американцев выступают против использования США военной силы для захвата Гренландии. Лишь треть готова поддержать покупку острова за федеральные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

По данным издания, 86 процентов американцев не одобряют идею использования военной силы для захвата Гренландии, а лишь 30 процентов поддержали бы покупку острова за федеральные средства.

Даже среди сторонников президента США Дональда Трампа, включая республиканцев, идея силового захвата Гренландии вызывает сопротивление, несмотря на то, что они поддерживают укрепление позиций США на мировой арене.

Что касается последствий потенциального захвата Гренландии, большинство респондентов считает, что это приведет к выходу США из НАТО и глобальной нестабильности.

Некоторые участники опроса видят в этом демонстрацию силы перед Россией и Китаем и возможный доступ к природным ресурсам.

Ответ на политику Трампа в отношении Гренландии

Напомним, что восемь стран НАТО обнародовали совместное заявление в ответ на угрозы Трампа о введении тарифов. Лидеры союзников считают, что такие действия подрывают трансатлантические отношения.

Угрозы Трампа также осудили сенаторы США - двухпартийная группа в Сенате выразила несогласие с планами президента ввести пошлины против ряда стран НАТО из-за спора по Гренландии, подчеркнув, что так поступать с союзниками недопустимо.

Мы писали, что 17 января Трамп объявил о намерении ввести пошлины на товары европейских союзников, поддерживающих Данию, пока США не смогут получить контроль над Гренландией. Он подчеркнул, что если США не получат Гренландию до 1 июня 2026 года, тарифы вырастут до 25 процентов.

В ответ на эти заявления европейские лидеры подтвердили готовность к совместным мерам против тарифных угроз Трампа. В частности, в ЕС рассматривают приостановление торгового соглашения с США, поскольку Брюссель больше не видит перспектив его реализации из-за подобных угроз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
Новости
Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ
Вторая неделя без отопления: в Киеве 30 домов до сих пор не подключены после атаки РФ
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа