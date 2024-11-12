Больше выплат и полтора года реабилитации. Кабмин меняет правила для лиц с инвалидностью

Кабинет министров одобрил два законопроекта, которые регламентируют социальные услуги и страховые выплаты для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Мы стремимся достичь европейских стандартов эффективной реабилитации, где около половины людей после болезней или травм снова ведут активный образ жизни. Сегодня мы одобряем социальный компонент этой реформы", - сказал Шмыгаль.

По его словам, Кабмин одобрил два законопроекта, которые регламентируют социальные услуги и страховые выплаты.

"Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной устойчивой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет. А для людей с частичной устойчивой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу", - рассказал премьер.

Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 года и защищают человека от увольнения на весь период лечения.

Шмыгаль отметил, что таким образом система станет справедливее. При этом статус инвалидности сохраняется. Он подразумевает право на социальные услуги, реабилитацию, льготы и поддержку в трудоустройстве. Для тех, кто имеет инвалидность, ситуация не изменится.

"Таким образом речь идет не об изменениях в каком-либо институции, а о создании новой философии социальной поддержки", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, ее суть сводится к трем ключевым целям:

восстановить здоровье человека;

дать человеку работу и возможность содержать себя и свою семью;

обеспечить человеку такую социальную помощь, в которой он действительно нуждается.

"Помимо собственно человеческого измерения это будет иметь и социально-экономический эффект: большая экономическая активность, сбалансированный рынок труда, социальная стабильность", - отметил глава правительства.