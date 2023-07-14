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Більше не в.о. Кабмін призначив нового голову Нацполіції

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 17:14
Більше не в.о. Кабмін призначив нового голову Нацполіції Фото: Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кабінет міністрів України призначив Івана Вигівського головою Національної поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у ВР Тараса Мельничука.

Зазначимо, що раніше Вигівський виконував обов'язки голови Нацполіції.

Що відомо про Івана Вигівського

Вигівський народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році він закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство" та отримав кваліфікацію спеціаліста.

Вигівський проходив службу в органах внутрішніх справ з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.

У 2021 році його призначили на посаду начальника Головного управління Нацполіції у Києві.

Після падіння гелікоптера у Броварах 18 січня, коли загинули голова МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін, уряд призначив тогочасного голову Нацполіції Ігоря Клименка в.о. міністра внутрішніх справ. Наразі він вже не просто виконує обов'язки, а є головою МВС.

Окрім того, уряд призначив Вигівського в.о. голови Нацполіції.

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