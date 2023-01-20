Замість Клименка. Призначено тимчасового главу Нацполіції

У п'ятницю, 20 січня, Кабінет міністрів України призначив тимчасового голову Національної поліції замість Ігоря Клименка, який очолив Міністерство внутрішніх справ. Начальником Нацполіції став Іван Виговський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції у Facebook .

"Відсьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Виговський тимчасово виконуватиме обов'язки голови Національної поліції України", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Іван Виговський

Іван Виговський – начальник Головного управління Національної поліції у Києві. Генерал поліції третього рангу. Народився 26 березня 1980 року у Житомирській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю “Правознавство” та отримав кваліфікацію спеціаліста.

Службу в органах внутрішніх справ проходив з 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.

У 2021 році призначений на посаду начальника Головного управління Національної поліції у Києві.

Нагадаємо, після трагедії у Броварах, коли загинули голова МВС Денис Монастирський та його заступник Євген Єнін, уряд тимчасово призначив міністром внутрішніх справ голову Нацполіції Ігоря Клименка.

Вранці 18 січня у Броварах розбився гелікоптер, у якому знаходилося керівництво МВС. Серед загиблих - міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. В результаті авіакатастрофи загинули 14 людей, включаючи дитину.

РБК-Україна зібрала всю інформацію про авіакатастрофу, яка вже відома.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.