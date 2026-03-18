Все більше українців проти виборів під час війни: як змінилися настрої

В Україні зросла частка громадян, які вважають, що проводити вибори слід лише після повного завершення війни та укладення остаточної мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними соціологів, лише 12% українців підтримують проведення виборів до завершення бойових дій. Цей показник протягом 2025 року залишався на рівні 10-12%.
Ще 13% опитаних вважають, що вибори можливі після припинення вогню та отримання гарантій безпеки. Водночас у порівнянні з груднем 2025 року таких стало менше - тоді цю позицію підтримували 23% респондентів.
Натомість найбільше зросла частка тих, хто виступає за проведення виборів лише після повного завершення війни.
Якщо у грудні 2025 року так вважали 59% опитаних, то станом на березень 2026 року - вже 69%.
Довідково: Власне опитування КМІС "Омнібус" проведено 1-8 березня 2026 року методом телефонних інтерв'ю у всіх регіонах України.
Було опитано 1003 повнолітніх респондентів на підконтрольній уряду території України; до вибірки не входили жителі окупованих територій і ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року (частина опитаних - ВПО).
Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що без припинення вогню провести вибори неможливо.
Він закликав міжнародних партнерів допомогти з відновленням і захистом інфраструктури, необхідної для безпечного та легітимного голосування.
Цю позицію підтвердив і голова Центральна виборча комісія України Олег Діденко, наголосивши, що ключовими умовами залишаються безпека та припинення вогню.
Тим часом у Росії зробили заяву про "тишу" для виборів в Україні.
Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".