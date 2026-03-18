UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Все більше українців проти виборів під час війни: як змінилися настрої

11:00 18.03.2026 Ср
2 хв
Що показало опитування у березні?
aimg Ірина Глухова
Фото: все більше українців проти виборів під час війни (Getty Images)

В Україні зросла частка громадян, які вважають, що проводити вибори слід лише після повного завершення війни та укладення остаточної мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Читайте також: Після війни - на вибори? Як Україна готується до голосування і які головні проблеми

За даними соціологів, лише 12% українців підтримують проведення виборів до завершення бойових дій. Цей показник протягом 2025 року залишався на рівні 10-12%.

Ще 13% опитаних вважають, що вибори можливі після припинення вогню та отримання гарантій безпеки. Водночас у порівнянні з груднем 2025 року таких стало менше - тоді цю позицію підтримували 23% респондентів.

Натомість найбільше зросла частка тих, хто виступає за проведення виборів лише після повного завершення війни.

Якщо у грудні 2025 року так вважали 59% опитаних, то станом на березень 2026 року - вже 69%.

Фото: опитування КМІС.

Довідково: Власне опитування КМІС "Омнібус" проведено 1-8 березня 2026 року методом телефонних інтерв'ю у всіх регіонах України.

Було опитано 1003 повнолітніх респондентів на підконтрольній уряду території України; до вибірки не входили жителі окупованих територій і ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року (частина опитаних - ВПО).

Вибори Україні під час війни

Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що без припинення вогню провести вибори неможливо.

Він закликав міжнародних партнерів допомогти з відновленням і захистом інфраструктури, необхідної для безпечного та легітимного голосування.

Цю позицію підтвердив і голова Центральна виборча комісія України Олег Діденко, наголосивши, що ключовими умовами залишаються безпека та припинення вогню.

Тим часом у Росії зробили заяву про "тишу" для виборів в Україні.

Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
