Все больше украинцев против выборов во время войны: как изменились настроения

В Украине выросла доля граждан, которые считают, что проводить выборы следует только после полного завершения войны и заключения окончательного мирного соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
По данным социологов, только 12% украинцев поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий. Этот показатель в течение 2025 года оставался на уровне 10-12%.
Еще 13% опрошенных считают, что выборы возможны после прекращения огня и получения гарантий безопасности. В то же время по сравнению с декабрем 2025 года таких стало меньше - тогда эту позицию поддерживали 23% респондентов.
Зато больше всего выросла доля тех, кто выступает за проведение выборов только после полного завершения войны.
Если в декабре 2025 года так считали 59% опрошенных, то по состоянию на март 2026 года - уже 69%.
Справочно: Собственный опрос КМИС "Омнибус" проведен 1-8 марта 2026 года методом телефонных интервью во всех регионах Украины.
Было опрошено 1003 совершеннолетних респондентов на подконтрольной правительству территории Украины; в выборку не входили жители оккупированных территорий и те, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года (часть опрошенных - ВПЛ).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что без прекращения огня провести выборы невозможно.
Он призвал международных партнеров помочь с восстановлением и защитой инфраструктуры, необходимой для безопасного и легитимного голосования.
Эту позицию подтвердил и председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, отметив, что ключевыми условиями остаются безопасность и прекращение огня.
Тем временем в России сделали заявление о "тишине" для выборов в Украине.
