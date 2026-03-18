Все больше украинцев против выборов во время войны: как изменились настроения

По данным социологов, только 12% украинцев поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий. Этот показатель в течение 2025 года оставался на уровне 10-12%.

Еще 13% опрошенных считают, что выборы возможны после прекращения огня и получения гарантий безопасности. В то же время по сравнению с декабрем 2025 года таких стало меньше - тогда эту позицию поддерживали 23% респондентов.

Зато больше всего выросла доля тех, кто выступает за проведение выборов только после полного завершения войны.

Если в декабре 2025 года так считали 59% опрошенных, то по состоянию на март 2026 года - уже 69%.

Справочно: Собственный опрос КМИС "Омнибус" проведен 1-8 марта 2026 года методом телефонных интервью во всех регионах Украины.

Было опрошено 1003 совершеннолетних респондентов на подконтрольной правительству территории Украины; в выборку не входили жители оккупированных территорий и те, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года (часть опрошенных - ВПЛ).