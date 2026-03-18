RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Все больше украинцев против выборов во время войны: как изменились настроения

11:00 18.03.2026 Ср
2 мин
Что показал опрос в марте?
aimg Ірина Глухова
Фото: все больше украинцев против выборов во время войны (Getty Images)

В Украине выросла доля граждан, которые считают, что проводить выборы следует только после полного завершения войны и заключения окончательного мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным социологов, только 12% украинцев поддерживают проведение выборов до завершения боевых действий. Этот показатель в течение 2025 года оставался на уровне 10-12%.

Еще 13% опрошенных считают, что выборы возможны после прекращения огня и получения гарантий безопасности. В то же время по сравнению с декабрем 2025 года таких стало меньше - тогда эту позицию поддерживали 23% респондентов.

Зато больше всего выросла доля тех, кто выступает за проведение выборов только после полного завершения войны.

Если в декабре 2025 года так считали 59% опрошенных, то по состоянию на март 2026 года - уже 69%.

Фото: опрос КМИС.

Справочно: Собственный опрос КМИС "Омнибус" проведен 1-8 марта 2026 года методом телефонных интервью во всех регионах Украины.

Было опрошено 1003 совершеннолетних респондентов на подконтрольной правительству территории Украины; в выборку не входили жители оккупированных территорий и те, кто выехал за границу после 24 февраля 2022 года (часть опрошенных - ВПЛ).

Выборы в Украине во время войны

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что без прекращения огня провести выборы невозможно.

Он призвал международных партнеров помочь с восстановлением и защитой инфраструктуры, необходимой для безопасного и легитимного голосования.

Эту позицию подтвердил и председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко, отметив, что ключевыми условиями остаются безопасность и прекращение огня.

Тем временем в России сделали заявление о "тишине" для выборов в Украине.

Подробнее - в материале РБК-Украина "Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КМИСВойна в Украине