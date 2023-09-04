Резніков розповів про зміни у роботі військкоматів

Він зазначив, що кадрові рішення у військкоматах - це відповідальність командування ЗСУ, а завдання Міноборони - забезпечити технологічну роботу.

"Головна задача - це цифра, більше цифри в кожний, як-то кажуть, кабінет, над тим працює мій заступник Віталій Дейнега і ми очікуємо, що десь всередині осені, плюс-мінус, ми вийдемо на суттєве покращення", - сказав міністр.

Резніков зазначив, що Центри комплектації для звичайної людини виглядають як пекельні кола, черги, знущання і корупція - "тому що ви стоїте в черзі і хтось когось спонукає".

"Для того, щоб мінімізувати всі ці історії, постала задача зменшити цю паперову армію, файли з особовими справами прибрати, перекласти їх в цифру, щоб все було комфортно", - сказав він.

Для цього Міноборони ввело систему "Оберіг", софт вже передали в ТЦК і він впроваджується вже півтора року.

Проте по всій Україні великий масив паперів, який треба оцифрувати. Там залишились сотні тисяч документів, але, за словами Резнікова, це принципово менше і майже все по великих містах. По маленьких містах вже майже все оцифрували, забезпечили робочі місця, комп’ютери тощо.

Окрім того, міністр згадав про обмін даними з іншими відомствами, зокрема, Мін'юстом та Мінсоцполітики.

При цьому ще однією проблемою, за його словами, є порушеннями ТЦК в разі спроби уникнути мобілізації певних осіб. Йдеться про фейкову інвалідність чи непридатність.

Резніков зазначив, що сам воєнком, який схильний до корупції, неспроможний це зробити - лише з лікарем або лікарями, які входять до ВЛК.

"Ми напрацюємо багато рішень, ми зробили декілька нових постанов уряду, змінили накази міністра оборони на 200 сторінок, ми провели тестування, зробили накази Главкома, деякі законопроєкти, зараз будуть укази, великий пакет нормативно-правових актів, які мінімізують можливості зловживань по лінії ВЛК. А також спростить життя людям, в залежності від того, це військовослужбовець, поранений чи це цивільна людина", - додав він.

Міністр має оптимістичне бачення на вирішення проблем та вважає, що Україна відчує зміни за кілька місяців.

Цифровізація ТЦК

Після низки корупційних скандалів, пов'язаних з керівництвом військкоматів, в Україні активно заговорили про реформу ТЦК.

Так, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

При цьому у роботі ТЦК планують нововведення. Незабаром матимуть доступ до низки державних реєстрів.

До того ж, уряд ухвалив запровадження електронного документообігу під час та після проходження військово-лікарської комісії.

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