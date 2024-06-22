Більше тисячі окупантів та майже 30 артсистем. Генштаб назвав втрати РФ
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 22 червня, склали 1110 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 533 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили чотири ракети та 8 танків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 533090 (+1110) осіб ліквідовано;
- танків – 8009 (+8) од.;
- бойових броньованих машин – 15383 (+11) од.;
- артилерійських систем – 14188 (+28) од.;
- РСЗВ – 1106 од.;
- засоби ППО – 861 од.;
- літаків – 359 од.;
- вертольотів – 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15) од.;
- крилаті ракети – 2302 (+4) од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од.;
- спеціальна техніка - 2369 (+2) од.
Ситуація на фронті
На фронті протягом доби 21 червня сталося 120 бойових зіткнень, і гаряча ситуація залишається на Покровському напрямку. Водночас російські окупанти активізували штурми і на Херсонщині, але там успіху не мали.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, окупанти могли посилити атаки на Торецькому напрямку з метою розвивати наступ на Часів Яр з півдня. Також на фронті фіксується просування загарбників під Куп'янськом та Сватовим.
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