Больше тысячи оккупантов и почти 30 артсистем. Генштаб назвал потери РФ
Потери России в войне в Украине на утро субботы, 22 июня, составили 1110 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и 8 танков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 533090 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 8009 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 15383 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 14188 (+28) ед;
- РСЗО - 1106 ед.;
- средства ПВО - 861 ед.;
- самолетов - 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15) ед.;
- крылатые ракеты - 2302 (+4) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19204 (+23) ед.;
- специальная техника - 2369 (+2) ед.
Ситуация на фронте
На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений, и горячая обстановка остается на Покровском направлении. Вместе с тем российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.
Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватово.
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