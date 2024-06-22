Больше тысячи оккупантов и почти 30 артсистем. Генштаб назвал потери РФ

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 22 июня, составили 1110 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 533090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили четыре ракеты и 8 танков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

На фронте в течение суток 21 июня произошло 120 боевых столкновений, и горячая обстановка остается на Покровском направлении. Вместе с тем российские оккупанты активизировали штурмы и в Херсонской области, но там успеха не имели.

Как отмечают в Институте изучения войны, оккупанты могли усилить атаки на Торецком направлении с целью развивать наступление на Часов Яр с юга. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков под Купянском и Сватово.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.