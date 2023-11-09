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Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Втрати Росії у війні в Україні на середу, 9 листопада, склали 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 308720 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 артсистем та підбили 15 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.11.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 308720 (+1080) осіб ліквідовано;
  • танків - 5316 (+15) од.;
  • бойових броньованих машин - 10014 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 7475 (+36) од.;
  • РСЗВ - 875 (+3) од.;
  • засоби ППО - 577 (+5) од.;
  • літаків - 322 од.;
  • гелікоптерів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5593 (+26) од.;
  • крилаті ракети - 1557 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 20 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 9853 (+39) од.;
  • спеціальна техніка - 1059 (+5) од.

Ситуація на фронті

Наші захисники відбили 30 атак противника на Бахмутському напрямку, наносять вогневе ураження по тилах противника на Херсонському напрямку, та уразили 8 артилерійських засобів противника.

Крім цього, українські війська продовжують наступальні операції на Мелітопольському напрямі. Попередньо, українські сили за підтримки бронетехніки продовжували атаки поблизу Роботиного та Вербового протягом останніх кількох днів.

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Війна Росії проти України