Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на среду, 9 ноября, составили 1080 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 308 720 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 артсистем и подвели 15 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:
Наши защитники отбили 30 атак противника на Бахмутском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении и поразили 8 артиллерийских средств противника.
Кроме того, украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Предварительно, украинские силы при поддержке бронетехники продолжали атаки вблизи Роботиного и Вербового за последние несколько дней.
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