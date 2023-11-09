Более тысячи окупантов и 36 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.11.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 308720 (+1080) человек ликвидировано;

танков - 5316 (+15) ед.;

боевых бронированных машин - 10014 (+18) ед;

артиллерийских систем - 7475 (+36) ед.;

РСЗО - 875 (+3) ед.;

средства ПВО - 577 (+5) ед.;

самолетов - 322 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5593 (+26) ед.;

крылатые ракеты - 1557 (+1) ед.;

корабли/катера - 20 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 9853 (+39) ед;

специальная техника - 1059 (+5) ед.

Ситуация на фронте

Наши защитники отбили 30 атак противника на Бахмутском направлении, наносят огненное поражение по тылам противника на Херсонском направлении и поразили 8 артиллерийских средств противника.

Кроме того, украинские войска продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении. Предварительно, украинские силы при поддержке бронетехники продолжали атаки вблизи Роботиного и Вербового за последние несколько дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.