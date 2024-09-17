Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
В течение суток 16 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1020 военных. Также ВСУ уничтожили два танка, 6 ББМ, 6 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 635880 (+1020) человек;
- танков – 8683 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин – 17077 (+6) ед.;
- артиллерийских систем – 18129 (+6) ед.;
- РСЗО – 1188 (+1) ед.;
- средства ПВО – 947 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15329 (+66) ед.;
- крылатых ракет – 2592 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 24739 (+27) ед;
- специальной техники – 3091 (+1) ед.
Согласно последней сводке Генштаба, в общей сложности, за прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения . Активнее всего россияне атакуют на Покровском и Кураховском направлениях – 40 и 42 атаки соответственно.
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