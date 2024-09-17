Более тысячи оккупантов и 66 беспилотников: Генштаб обновил потери РФ в войне

В течение суток 16 сентября потери РФ в войне против Украины составили 1020 военных. Также ВСУ уничтожили два танка, 6 ББМ, 6 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:

Согласно последней сводке Генштаба, в общей сложности, за прошедшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения . Активнее всего россияне атакуют на Покровском и Кураховском направлениях – 40 и 42 атаки соответственно.

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