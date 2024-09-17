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На Курахівському напрямку окупанти атакували більше, ніж на Покровському, - Генштаб

Вівторок 17 вересня 2024 00:05
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На Курахівському напрямку окупанти атакували більше, ніж на Покровському, - Генштаб
Автор: Вадим Ребрина

Загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Найактивніше росіяни атакують на Покровському і Курахівському напрямках – 40 і 42 атаки відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог два рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник десять разів проводив штурми у районах Новоосинового, Синьківки та Лозової. Українські захисники відбили шість атак, ще чотири - наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 21 раз атакували позиції українців неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. На даний час точиться чотири бої.

На Сіверському напрямку ворог наступав в районах Івано-Дар’ївки та Переїзного. Оборонці української землі зупинили три атаки росіян.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Васюківки, а п’ять ворожих атак вже відбито нашими захисниками.

На Торецькому напрямку росіяни 16 разів атакували Сили оборони біля Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного. Наші воїни зупинили 13 ворожих атак, три атаки продовжуються.

На Покровському напрямку від початку цієї доби окупанти 40 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Два боєзіткнення досі тривають.

Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 188 окупантів, 74 з них - безповоротно. Також знищено бойову броньовану машину та три автомобіля. Крім цього, пошкоджено БМП та автомобіль противника.

На Курахівському напрямку ворог також активний - 42 рази атакував наші позиції поблизу Українська, Цукуриного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, чотири бої продовжуються.

На Времівському напрямку загарбники здійснили наступальні дії неподалік Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Під час трьох боєзіткнень - зазнали невдачі, чотири штурми досі продовжуються.

На Оріхівському напрямку мала місце одна безуспішна спроба противника просунутись в напрямку наших позицій неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів безрезультатно намагалися витіснити з позицій українські підрозділи.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо, згідно зі звітом Інституту вивчення війни за 15 вересня, війська окупантів просунулися на Сіверському, Покровському напрямках і під Вугледаром Донецької області. Також росіяни відвоювали населений пункт у Курській області РФ, де українські сили також мають просування.

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