Більше тисячі окупантів, 18 ББМ і 14 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу, російські окупанти значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40, що є найбільшим показником від початку червня.

Інститут вивчення війни повідомляє, що росіяни просунулися до Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області.

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