Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

Напомним, по последним данным Генштаба, российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боесоприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.

Институт изучения войны сообщает, что россияне продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области.

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