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Более тысячи оккупантов, 18 ББМ и 14 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1080 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял 527 390 военных. Также защитники Украины уничтожили 18 боевых бронированных машин и 14 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 527390 (+1080) человек ликвидировано;
  • танков – 7958 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 15287 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем – 13927 (+14) ед.;
  • РСЗО – 1104 ед.;
  • средства ПВО – 853 ед.;
  • самолетов – 359 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11167 (+8) ед.;
  • крылатых ракет – 2296 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18991 (+24) ед;
  • специальной техники – 2337 (+12) ед.

Напомним, по последним данным Генштаба, российские оккупанты значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боесоприкосновений возросло до 40, что является самым большим показателем с начала июня.

Институт изучения войны сообщает, что россияне продвинулись к Агрегатному заводу в Волчанске Харьковской области.

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