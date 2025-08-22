Більше шансів на перемогу: в Україні змінили правила проведення шкільних олімпіад

З цього літа в Україні почало діяти нове Положення про олімпіадний і турнірний рух, яке суттєво змінює підхід до проведення змагань серед школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Документ передбачає чіткіший розподіл ролей між організаторами, розширює можливості для учасників та підвищує прозорість процесів.

Які новації запроваджуються

Триетапна система олімпіад. Змагання проходитимуть на місцевому, обласному та державному рівнях:

І етап - місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих;

ІІ етап – обласний, також у ньому можуть брати участь учасники з-за кордону та учні наукових ліцеїв;

ІІІ етап – державний, де братимуть участь переможці закордонного округу та учні УФМЛ (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).

Самовисування учасників. Учні зможуть реєструватися на місцевий етап самостійно, без посередництва школи.

Доступність для дітей з особливими освітніми потребами. Для них створюватимуть умови участі в олімпіадах і турнірах.

Участь школярів з-за кордону. Вони проходитимуть ІІ етап дистанційно, з дотриманням вимог академічної доброчесності.

Прозорість та рівні умови. Всі області отримуватимуть однакові завдання, а для журі та предметних комісій визначено чіткі правила, включно з відповідальністю за витік інформації та запобіганням конфлікту інтересів.

Більше шансів потрапити у фінал. Оновлена система рейтингів дозволить збільшити кількість учасників ІІІ етапу на 30-40%.

STEM-олімпіада. На зміну інтернет-олімпіадам прийде новий формат змагань із природничих наук, математики, технологій та інформатики для учнів 9-11 класів.

Підготовка до міжнародних змагань. Переможці державного етапу проходитимуть відбіркові та тренувальні збори, які організує Мала академія наук.

Координація олімпіадного руху. Відповідальним органом визначено Національний центр "Мала академія наук України".

У МОН наголошують, що зміни мають на меті не лише вдосконалити проведення олімпіад, а й зробити їх доступнішими для більшої кількості талановитих дітей, незалежно від місця проживання чи статусу навчального закладу.