Больше шансов на победу: в Украине изменили правила проведения школьных олимпиад

Пятница 22 августа 2025 16:07
Больше шансов на победу: в Украине изменили правила проведения школьных олимпиад Фото: Школьные олимпиады в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С этого лета в Украине начало действовать новое Положение об олимпиадном и турнирном движении, которое существенно меняет подход к проведению соревнований среди школьников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

Документ предусматривает более четкое распределение ролей между организаторами, расширяет возможности для участников и повышает прозрачность процессов.

Какие новации вводятся

Трехэтапная система олимпиад. Соревнования будут проходить на местном, областном и государственном уровнях:

  • I этап - местный с открытой регистрацией для всех желающих;
  • II этап - областной, также в нем могут участвовать участники из-за рубежа и ученики научных лицеев;
  • III этап - государственный, где будут участвовать победители зарубежного округа и ученики УФМЛ (в олимпиадах по математике, астрономии, физике).

Самовыдвижение участников. Ученики смогут регистрироваться на местный этап самостоятельно, без посредничества школы.

Доступность для детей с особыми образовательными потребностями. Для них будут создавать условия участия в олимпиадах и турнирах.

Участие школьников из-за рубежа. Они будут проходить II этап дистанционно, с соблюдением требований академической добропорядочности.

Прозрачность и равные условия. Все области будут получать одинаковые задания, а для жюри и предметных комиссий определены четкие правила, включая ответственность за утечку информации и предотвращение конфликта интересов.

Больше шансов попасть в финал. Обновленная система рейтингов позволит увеличить количество участников III этапа на 30-40%.

STEM-олимпиада. На смену интернет-олимпиадам придет новый формат соревнований по естественным наукам, математике, технологиям и информатике для учащихся 9-11 классов.

Подготовка к международным соревнованиям. Победители государственного этапа будут проходить отборочные и тренировочные сборы, которые организует Малая академия наук.

Координация олимпиадного движения. Ответственным органом определен Национальный центр "Малая академия наук Украины".

В МОН отмечают, что изменения имеют целью не только усовершенствовать проведение олимпиад, но и сделать их более доступными для большего количества талантливых детей, независимо от места жительства или статуса учебного заведения.

Ранее РБК-Украина писало о масштабном обновлении образовательной инфраструктуры в Украине: модернизации школ, создании современных лабораторий и строительстве подземных школ-укрытий в прифронтовых регионах. Власти уже инвестировали рекордные 22,9 млрд грн, до конца 2025 года планируют открыть 150 подземных школ. В то же время обеспечить укрытиями все заведения невозможно из-за высокой стоимости.

Напомним, в МОН заверили, что большинство новых учебников для школ успеют доставить до 1 сентября. Дополнительно формируют резерв для украинских образовательных центров за рубежом. В то же время учебники шрифтом Брайля еще не напечатаны - их планируют доставить в течение осени, как и в предыдущие годы.

