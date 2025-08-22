ua en ru
Не всі надрукували? У МОН відповіли, чи встигають забезпечити школи підручниками

П'ятниця 22 серпня 2025 13:41
Не всі надрукували? У МОН відповіли, чи встигають забезпечити школи підручниками Чи доставлять підручники вчасно у школи (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У МОН розповіли, яка зараз ситуація із друком нових підручників для шкіл та чи встигнуть їх доставити до початку навчального року.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяви МОН під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу".

Чи встигнуть підручники вчасно доставити у школи

За словами міністра освіти Оксена Лісового, питання підручників протягом десятиліть гостро стоїть перед початком навчального року, колись навіть була "схема" навколо цього й батькам доводилось скуповувати їх самостійно. Зараз же більшість підручників встигають доставити до шкіл до 1 вересня.

Крім того, міністр заявив, що МОН створює резерв підручників для українських освітніх осередків, які працюють за кордоном.

"Це не тільки школи, а й різноманітні самоорганізовані громадські організації. Ці осередки залишають нам заявки, яка кількість підручників їм потрібна, і ми пересилаємо", - пояснив Лісовий.

Не всі надрукували? У МОН відповіли, чи встигають забезпечити школи підручникамиМіністр освіти Оксен Лісовий на конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу" (фото: РБК-Україна)

Підручники шрифтом Брайля ще не надруковані

Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова повідомила, що станом на зараз ще не всі підручники шрифтом Брайля встигли надрукувати.

"Підручники для дітей з особливими освітніми потребами - це категорія, яка адаптується після того, як проходять експертизу основні підручники. Така сама ситуація і з перекладними підручниками. Тобто це означає, що підручники шрифтом Брайля не можуть бути надруковані, поки не завершені всі попередні інстанції", - зазначила чиновниця.

При цьому вона наголосила, що зараз укладають контракти для друку цих книг і, відповідно, їх доставлять школам протягом осені, як і у всі попередні роки.

Читайте також про те, що до кінця року в Україні планують відкрити 150 підземних шкіл. Загалом зараз будують 210 таких об'єктів. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, за останні два роки на модернізацію шкіл спрямували рекордні 22,9 млрд гривень.

Раніше ми писали про те, що 21 серпня Верховна Рада схвалила закон про професійну освіту в Україні. Що і як зміниться у навчальному процесі, уже прокоментував міністр освіти Оксен Лісовий.

