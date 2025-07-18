ua en ru
Пт, 18 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Свириденко допустила скорочення чиновників у Кабміні після аудиту

Київ, П'ятниця 18 липня 2025 19:35
UA EN RU
Свириденко допустила скорочення чиновників у Кабміні після аудиту Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

У Кабінеті міністрів можуть скоротити кількість чиновників апарату на тлі об'єднання міністерств.

Про це під час спілкування з журналістами заявила прем'єр України Юлія Свириденко, передає кореспондент РБК-Україна.

Свириденко попросили прокоментувати можливість скорочення апарату Кабміну (зменшення кількості співробітників, які працюють у Секретаріаті Кабміну).

"Там, де в нас є об'єднання міністерств, я думаю, що, звичайно, це очевидно. Головне, щоб уряд не втратив функціональність", - зазначила прем'єр.

Вона уточнила, що зараз важливо зберегти таку кількість людей, яка забезпечить виконання тієї чи іншої функції.

"Але там де об'єднання міністерств звичайно, що ми очікуємо, що після проведення аудиту може бути певне скорочення", - додала Свириденко.

Об'єднання міністерств

Нагадаємо, цього тижня в Кабміні відбулися масштабні перестановки. Зокрема, деякі міністерства об'єднали.

Згідно з нововведеннями, тепер міністр оборони Денис Шмигаль відповідає і за стратегічні галузі промисловості.

Своєю чергою Олексій Соболєв очолив міністерство, яке було утворене в результаті об'єднання Мінекономіки, Мінагрополітики та Міністерства довкілля.

При цьому Міністерство єдності, яке очолював Олексій Чернишов, було ліквідовано.

Детально про оновлений уряд - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія Свириденко
Новини
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Субсидії, пенсії, соцдопомога: чи зміниться сума виплат у серпні
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні