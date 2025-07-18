Свириденко допустила скорочення чиновників у Кабміні після аудиту

У Кабінеті міністрів можуть скоротити кількість чиновників апарату на тлі об'єднання міністерств.

Про це під час спілкування з журналістами заявила прем'єр України Юлія Свириденко, передає кореспондент РБК-Україна .

Свириденко попросили прокоментувати можливість скорочення апарату Кабміну (зменшення кількості співробітників, які працюють у Секретаріаті Кабміну).

"Там, де в нас є об'єднання міністерств, я думаю, що, звичайно, це очевидно. Головне, щоб уряд не втратив функціональність", - зазначила прем'єр.

Вона уточнила, що зараз важливо зберегти таку кількість людей, яка забезпечить виконання тієї чи іншої функції.

"Але там де об'єднання міністерств звичайно, що ми очікуємо, що після проведення аудиту може бути певне скорочення", - додала Свириденко.