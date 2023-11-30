Члени НАТО мають наростити виробництво зброї для допомоги Україні, - глава МЗС Британії

Країни-члени НАТО повинні переконати компанії з виробництва озброєння збільшити обсяги випуску своєї продукції для задоволення потреб України протягом найближчих двох років.

Про це заявив глава МЗС Британії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Міністр закордонних справ Британії на закритій частині зустрічі глав МЗС справ країн-учасниць Північноатлантичного альянсу у Брюсселі зазначив, що найближчим часом країнам НАТО необхідно належним чином використати власну економічну міць для нарощування виробництва зброї.

За його словами, це має дозволити Україні досягти успіхів у війні проти РФ.

"Два тижні тому я був в Україні і говорив, що нам потрібно зробити все можливе, щоб допомогти українцям відобразити цю жахливу агресію Путіна. Я добиватимуся консенсусу щодо цієї точки зору тут, в НАТО", - додав Кемерон.

Зобов'язання військової допомоги Україні

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Європейському Союзу та НАТО необхідно співпрацювати у питанні виробництва озброєння, щоб задовольнити потреби України.

На початку травня Рада Євросоюзу ухвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів.

Пізніше Bloomberg писало, що ЄС відстає від свого плану надати Україні мільйон артилерійських снарядів у березні 2024 року. Поки що він виконаний лише на 30%.

Також повідомлялося, що на тлі побоювань у ЄС про відставання від графіка постачання Україні артснарядів допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах, які не перебувають у Євросоюзі.