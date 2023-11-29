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Україна отримала 300 тисяч із обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів, - Кулеба

Брюссель, Середа 29 листопада 2023 11:31
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Україна отримала 300 тисяч із обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз зараз поставив Україні близько 300 тисяч із обіцяного їм мільйона снарядів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи перед журналістами в кулуарах Ради Україна-НАТО в Брюсселі, Кулеба закликав до більш тісного узгодження оборонних галузей України та НАТО, щоб забезпечити Києву постачання, необхідні для перемоги над Росією, яка вторглася в Україну в лютому 2022 року.

"Нам необхідно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості", - сказав Кулеба, додавши, що це забезпечить безпеку як України, так і самих країн НАТО.

Кулеба також повідомив, що у нього була "продуктивна" зустріч із міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром.

Новообраний прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, хоч пізніше уточнив, що не блокуватиме закупівлі зброї у приватних компаній.

"Він ще раз підтвердив, що у Словаччині продовжить функціонувати центр технічного обслуговування української важкої техніки. Контракти між українськими та словацькими компаніями, які виробляють озброєння, продовжаться", - сказав Кулеба.

Ціль в 1 млн снарядів

Відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих.

У ЄС побоюються, що не зможуть вчасно поставити Україні мільйон снарядів, тому допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах поза Євросоюзом.

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