Україна отримала 300 тисяч із обіцяного Євросоюзом мільйона снарядів, - Кулеба
Європейський Союз зараз поставив Україні близько 300 тисяч із обіцяного їм мільйона снарядів.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Виступаючи перед журналістами в кулуарах Ради Україна-НАТО в Брюсселі, Кулеба закликав до більш тісного узгодження оборонних галузей України та НАТО, щоб забезпечити Києву постачання, необхідні для перемоги над Росією, яка вторглася в Україну в лютому 2022 року.
"Нам необхідно створити євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості", - сказав Кулеба, додавши, що це забезпечить безпеку як України, так і самих країн НАТО.
Кулеба також повідомив, що у нього була "продуктивна" зустріч із міністром закордонних справ Словаччини Юраєм Бланаром.
Новообраний прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв припинити військову допомогу Україні, хоч пізніше уточнив, що не блокуватиме закупівлі зброї у приватних компаній.
"Він ще раз підтвердив, що у Словаччині продовжить функціонувати центр технічного обслуговування української важкої техніки. Контракти між українськими та словацькими компаніями, які виробляють озброєння, продовжаться", - сказав Кулеба.
Ціль в 1 млн снарядів
Відповідно до планів, викладених у березні цього року, ЄС зобов'язався постачати Україні артилерійські снаряди протягом 12-місячного періоду спочатку шляхом використання існуючих запасів, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення виробничих.
У ЄС побоюються, що не зможуть вчасно поставити Україні мільйон снарядів, тому допускається варіант, що їх закуповуватимуть у країнах поза Євросоюзом.