Больше ракет, боеприпасов и ПВО для Украины и ЕС: Мишель назвал цели Европы

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал к созданию оборонного союза, подчеркнув необходимость как продолжать поддерживать Украину, так и обеспечивать собственную безопасность Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отметив беспрецедентную помощь Европы Украине, Мишель подчеркнул, что необходимо сделать еще больше.

"Мы все знаем, что нам нужно делать больше - больше ракет, больше боеприпасов, больше систем противовоздушной обороны и быстрее. И это обязанность - обязанность перед украинским народом, но также и перед нашими гражданами. Защищая Украину, мы защищаем себя, и наша продолжающаяся сильная военная поддержка также посылает сигнал нашим партнерам, особенно нашим американским союзникам - четкий сигнал о том, что мы относимся к своей безопасности более серьезно, чем когда-либо", - сказал глава Евросовета.

Выступая на конференции по обороне, Мишель заявил, что "пришло время создать настоящий оборонный союз в сочетании с настоящим единым оборонным рынком".

Он добавил, что Европа должна сосредоточиться на двух целях: "Во-первых, наша поддержка - наша железная военная поддержка народа Украины, потому что безопасность Украины - это наша безопасность, это вся наша безопасность. И во-вторых, я еще раз повторяю, мы должны сделать нашу оборону - нашу европейскую оборону - сильнее сейчас, завтра и в будущем".

Мишель также призвал к более эффективной координации европейских оборонных расходов, а также к повышению роли Европейского оборонного агентства и увеличению финансирования оборонной промышленности.

Поставки снарядов Украине

В соответствии с планами, изложенными в марте этого года, ЕС обязался поставлять Украине артиллерийские снаряды в течение 12-месячного периода, сначала путем использования существующих запасов, а затем посредством контрактов на совместные закупки и увеличения производственных.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Европейский Союз на данный момент поставил Украине около 300 тысяч из обещанного им миллиона снарядов.

Кулеба также заявил, что Европейскому Союзу и НАТО необходимо сотрудничать в вопросе производства вооружения, чтобы удовлетворить потребности Украины.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявил, что страны-члены НАТО должны убедить компании по производству вооружения увеличить объемы выпуска своей продукции для удовлетворения нужд Украины в течение как минимум ближайших двух лет.