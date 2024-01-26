Більше без Пушкінської. У Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов'язаних із РФ

У Харкові сьогодні, 26 січня, перейменували 65 вулиць і провулків, назви яких пов'язані з Росією. Серед них вулиця Пушкінська, яку днями обстріляли окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду.
"Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.
"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Ігор Терехов.
У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.
Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
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