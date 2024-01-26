Більше без Пушкінської. У Харкові перейменували 65 вулиць і провулків, пов'язаних із РФ

"Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 26 січня, у місті перейменували 65 топонімів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вулиця Пушкінська відтепер називається вулицею Григорія Сковороди. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніма є знаковим для міста.

"На колишній вулиці Пушкінській були прильоти, маємо там колосальні руйнування, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім'я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Ігор Терехов.

Які вулиці ще перейменували

вул. Короленка перейменували на вул. Миколаївську;

вул. Омську - на вул. Бахмутську;

вул. Хабарова - на вул. Хладопромівську;

вул. Псковську - на вул. Трускавецьку;

площу Першого Травня - на площу Іподрому;

вул. Волзька називатиметься вул. Пирятинською;

вул. Дагестанська - вул. Синевирською;

пров. Пермський - пров. Луцьким;

вул. Пожарського - вул. Комунальників;

вул. Смоленська - вул. Мукачівської;

пров. Ніколаєва - пров. Олешківським;

вул. Ромена Роллана - вул. Леся Курбаса;

пров. Адигейський - Олега Гуцола;

вул. Бородинівська - Юрія Пояркова;

пров. Балашовський - Івана Лещенкова;

вул. Кокчетавська - Сотника Костюченка;

вул. Уральська - Івана Щоголєва;

пров. Чкалова - Сергія Пархоменка.

Деколонізація України

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня 2023 року цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".