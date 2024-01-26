Больше без Пушкинской. В Харькове переименовали 65 улиц и переулков, связанных с РФ

В Харькове сегодня, 26 января, переименовали 65 улиц и переулков, названия которых связаны с Россией. Среди них улица Пушкинская, которую на днях обстреляли оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.
"Решением внеочередной сессии Харьковского городского совета, которая состоялась сегодня, 26 января, в городе переименовали 65 топонимов, названия которых были связаны с Россией и ее союзниками", - говорится в сообщении.
В частности, улица Пушкинская отныне называется улицей Григория Сковороды. Как отметил городской голова Игорь Терехов, переименование этого топонима является знаковым для города.
"На бывшей улице Пушкинской были прилеты, имеем там колоссальные разрушения, пострадали люди. Теперь она будет носить имя Григория Сковороды. Я благодарен, что депутатский корпус поддержал мое предложение", - отметил Игорь Терехов.
В апреле прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.
Уже 27 июля 2023 года этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.
Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
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