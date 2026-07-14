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Більше не прем'єр. Рада відправила Свириденко у відставку

15:09 14.07.2026 Вт
2 хв
Про плани змінити прем'єра стало відомо лише два дні тому
aimg Ірина Гамерська
Фото: Юлія Свириденко (Getty Images)

Юлія Свириденко звільнена з посади прем'єр-міністра. Відповідне рішення сьогодні підтримав український парламент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" відставку голови уряду проголосували 258 народних депутатів, проти - один. Ще 5 нардепів утрималися, а 47 не голосували.

Відставка Свириденко

Про плани оновити Кабмін і, зокрема, змінити прем'єра президент Володимир Зеленський повідомив лише у неділю, 12 липня. Тоді ж він зустрівся і з на той момент чинним прем'єром Свириденко, і з її потенційним наступником Сергієм Корецьким (глава "Нафтогазу").

Для Свириденко Зеленський запропонував нову посаду, проте без деталей. Вона ж в своїй заяві підтвердила і відставку, і готовність працювати на новій посаді. Ймовірно йдеться про посаду посла України в США.

Щодо Корецького, то він деталей зустрічі із Зеленським не повідомляв. Втім джерела РБК-Україна підтверджують, що саме він є ймовірним наступником Свириденко.

За планом новий очільник уряду має бути призначений вже цього тижня, програма-максимум - призначення й нового складу уряду загалом.

Наразі у керівництві міністерств плануються певні ротації і головною інтригою залишається питання - чи вирішить президент змінювати очільника Міноборони Михайла Федорова. За однією з версій, Міноборони може очолити чинний очільник МВС Ігор Клименко. Детальніше про це читайте в окремому матеріала РБК-Україна.

Варто зазначити, що з відставкою прем'єра у відставку йде і його уряд. Тож, після призначення нового прем'єра Рада має перепризначити і його міністрів. Кандидатури всіх міністрів, окрім МЗС та Міноборони, подає прем'єр. Кандидатури МЗС та Міноборони - прерогатива президента.

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