Больше не премьер. Рада отправила Свириденко в отставку

Юлия Свириденко уволена с должности премьер-министра. Соответствующее решение поддержал украинский парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
"За" отставку главы правительства проголосовали 258 народных депутатов, "против" - один. Еще 5 народных депутатов воздержались, а 47 не голосовали.
О планах обновить Кабмин и, в частности, сменить премьера президент Владимир Зеленский сообщил только в воскресенье, 12 июля. Тогда же он встретился и с на тот момент действующим премьером Свириденко, и с ее потенциальным преемником Сергеем Корецким (глава "Нафтогаза").
Для Свириденко Зеленский предложил новую должность, но без деталей. Она же в своем заявлении подтвердила и отставку, и готовность работать в новой должности. Вероятно, речь идет о должности посла Украины в США.
Относительно Корецкого, он деталей встречи с Зеленским не сообщал. Впрочем, источники РБК-Украина подтверждают, что именно он является вероятным преемником Свириденко.
По плану новый глава правительства должен быть назначен уже на этой неделе, программа максимум - назначение и нового состава правительства в целом.
На данный момент в руководстве министерств планируются определенные ротации и главной интригой остается вопрос - решит ли президент менять главу Минобороны Михаила Федорова. По одной из версий, Минобороны может возглавить действующий глава МВД Игорь Клименко. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Следует отметить, что с отставкой премьера в отставку идет и его правительство. Поэтому после назначения нового премьера Рада должна переназначить и его министров. Кандидатуры всех министров, кроме МИДа и Минобороны, подает премьер. Кандидатуры МИД и Минобороны - прерогатива президента.