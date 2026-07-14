Больше не премьер. Рада отправила Свириденко в отставку

"За" отставку главы правительства проголосовали 258 народных депутатов, "против" - один. Еще 5 народных депутатов воздержались, а 47 не голосовали.

Отставка Свириденко

О планах обновить Кабмин и, в частности, сменить премьера президент Владимир Зеленский сообщил только в воскресенье, 12 июля. Тогда же он встретился и с на тот момент действующим премьером Свириденко, и с ее потенциальным преемником Сергеем Корецким (глава "Нафтогаза").

Для Свириденко Зеленский предложил новую должность, но без деталей. Она же в своем заявлении подтвердила и отставку, и готовность работать в новой должности. Вероятно, речь идет о должности посла Украины в США.

Относительно Корецкого, он деталей встречи с Зеленским не сообщал. Впрочем, источники РБК-Украина подтверждают, что именно он является вероятным преемником Свириденко.

По плану новый глава правительства должен быть назначен уже на этой неделе, программа максимум - назначение и нового состава правительства в целом.

На данный момент в руководстве министерств планируются определенные ротации и главной интригой остается вопрос - решит ли президент менять главу Минобороны Михаила Федорова. По одной из версий, Минобороны может возглавить действующий глава МВД Игорь Клименко. Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Следует отметить, что с отставкой премьера в отставку идет и его правительство. Поэтому после назначения нового премьера Рада должна переназначить и его министров. Кандидатуры всех министров, кроме МИДа и Минобороны, подает премьер. Кандидатуры МИД и Минобороны - прерогатива президента.