Більше не потрібно ходити в МВС: у "Дії" з’явився витяг про несудимість з апостилем

Як працює нова послуга

Для того, щоб отримати послугу, потрібно:

оновити та авторизуватися у "Дії";

перейти у розділ "Сервіси - Довідки та витяги - Витяг про несудимість";

обрати тип витягу, формат (цифровий чи паперовий) та вказати мету запиту;

заповнити дані про себе;

визначити спосіб отримання (у МВС у Києві, найближчому відділенні "Укрпошти" чи кур’єрською доставкою);

додати контакти;

перевірити дані та відправити заявку.

Оплата за паперовий витяг здійснюється онлайн протягом 24 годин.

Хто і в які терміни може отримати послугу

Скористатися послугою можуть користувачі від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер та біометричний документ (ID-картку, закордонний паспорт чи посвідку на проживання).

Витяг про несудимість оформлюється до 30 днів. Якщо потрібен апостиль, це ще до 5 днів очікування. Увесь процес можна відстежувати онлайн.