Суспільство Освіта Гроші Зміни

Більше не потрібно ходити в МВС: у "Дії" з’явився витяг про несудимість з апостилем

Фото: У "Дії" можна отримати витяг про несудимість (diia.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці можуть замовити витяг про несудимість із проставленням апостиля просто через застосунок "Дія". Документ стане у пригоді при вступі до іноземних вишів, оформленні віз, посвідок на проживання або під час працевлаштування за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".

Як працює нова послуга

Для того, щоб отримати послугу, потрібно:

  • оновити та авторизуватися у "Дії";
  • перейти у розділ "Сервіси - Довідки та витяги - Витяг про несудимість";
  • обрати тип витягу, формат (цифровий чи паперовий) та вказати мету запиту;
  • заповнити дані про себе;
  • визначити спосіб отримання (у МВС у Києві, найближчому відділенні "Укрпошти" чи кур’єрською доставкою);
  • додати контакти;
  • перевірити дані та відправити заявку.

Оплата за паперовий витяг здійснюється онлайн протягом 24 годин.

Хто і в які терміни може отримати послугу

Скористатися послугою можуть користувачі від 14 років, які авторизовані в "Дії", мають податковий номер та біометричний документ (ID-картку, закордонний паспорт чи посвідку на проживання).

Витяг про несудимість оформлюється до 30 днів. Якщо потрібен апостиль, це ще до 5 днів очікування. Увесь процес можна відстежувати онлайн.

Раніше РБК-Україна писало про запуск в Україні пілотного антикорупційного проєкту "еАкциз", який забезпечить прозорий обіг алкоголю та тютюну. Тестування системи стартує у листопаді 2025 року, повноцінний перехід запланований із січня 2026-го, а бізнес отримає 10 місяців для адаптації.

Також ми розповідали про нову функцію у застосунку "Дія" - пацієнти тепер отримуватимуть медичні push-сповіщення про електронні рецепти, направлення та плани лікування безпосередньо у смартфоні. Це зробить інформування зручнішим і зменшить витрати на SMS.

