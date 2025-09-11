RU

Общество Образование Деньги Изменения

Больше не нужно ходить в МВД: в "Дії" появилась выписка о несудимости с апостилем

Фото: В "Дії" можно получить выписку о несудимости (diia.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы могут заказать выписку о несудимости с проставлением апостиля прямо через приложение "Дія". Документ пригодится при поступлении в иностранные вузы, оформлении виз, видов на жительство или при трудоустройстве за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

Как работает новая услуга

Для того, чтобы получить услугу, нужно:

  • обновить и авторизоваться в "Дії";
  • перейти в раздел "Сервисы - Справки и выписки - Выписка о несудимости";
  • выбрать тип выписки, формат (цифровой или бумажный) и указать цель запроса;
  • заполнить данные о себе;
  • определить способ получения (в МВД в Киеве, ближайшем отделении "Укрпочты" или курьерской доставкой);
  • добавить контакты;
  • проверить данные и отправить заявку.

Оплата за бумажную выписку осуществляется онлайн в течение 24 часов.

Кто и в какие сроки может получить услугу

Воспользоваться услугой могут пользователи от 14 лет, которые авторизованы в "Дії", имеют налоговый номер и биометрический документ (ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство).

Выписка о несудимости оформляется до 30 дней. Если нужен апостиль, это еще до 5 дней ожидания. Весь процесс можно отслеживать онлайн.

Ранее РБК-Украина писало о запуске в Украине пилотного антикоррупционного проекта "еАкциз", который обеспечит прозрачный оборот алкоголя и табака. Тестирование системы стартует в ноябре 2025 года, полноценный переход запланирован с января 2026-го, а бизнес получит 10 месяцев для адаптации.

Также мы рассказывали о новой функции в приложении "Дія" - пациенты теперь будут получать медицинские push-уведомления об электронных рецептах, направлениях и планах лечения непосредственно в смартфоне. Это сделает информирование более удобным и уменьшит расходы на SMS.

