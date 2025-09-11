Больше не нужно ходить в МВД: в "Дії" появилась выписка о несудимости с апостилем

Украинцы могут заказать выписку о несудимости с проставлением апостиля прямо через приложение "Дія". Документ пригодится при поступлении в иностранные вузы, оформлении виз, видов на жительство или при трудоустройстве за рубежом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
Для того, чтобы получить услугу, нужно:
Оплата за бумажную выписку осуществляется онлайн в течение 24 часов.
Воспользоваться услугой могут пользователи от 14 лет, которые авторизованы в "Дії", имеют налоговый номер и биометрический документ (ID-карту, загранпаспорт или вид на жительство).
Выписка о несудимости оформляется до 30 дней. Если нужен апостиль, это еще до 5 дней ожидания. Весь процесс можно отслеживать онлайн.
