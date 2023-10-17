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Більше половини поранених російських солдатів втратили руки і ноги

Росія, Вівторок 17 жовтня 2023 12:42
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Більше половини поранених російських солдатів втратили руки і ноги Фото: російських солдатів масово позбавляють ніг (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Понад половина учасників війни з Україною, які проходять медико-соціальну експертизу, мають ампутації; їх 80% - ампутації нижніх кінцівок.

Про це заявив заступник міністра праці та соціального захисту РФ Олексій Вовченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.

"Визнано інвалідами з ампутацією кінцівок близько 54% від усіх огляданих. Це така яскрава проблема, це багато. У нас серед цивільних інвалідів такого відсотка з ампутацією немає", - сказав Вовченко.

За його словами, міністерство в щотижневому режимі моніторить терміни та рекомендації щодо всіх і щодо учасників війни з Україною.

Підтримка жителями Росії війни

За даними незалежного "Левада-Центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У вересні 73% схвалюють вторгнення до України.

За останні півроку кількість жителів, які побоюються загальної мобілізації, значно не змінилася. Побоюються мобілізації 59% опитаних, 37% - не побоюються. Рідше за інших побоюються мобілізації жителі Москви.

За даними Генштабу ЗСУ, загальна кількість втрат серед особового складу російської армії з початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року сягнула 290 тисяч осіб.

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