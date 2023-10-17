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Больше половины раненых российских солдат лишились рук и ног

Россия, Вторник 17 октября 2023 12:42
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Больше половины раненых российских солдат лишились рук и ног Фото: российских солдат массово лишают ног (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Более половины участников войны с Украиной, которые проходят медико-социальную экспертизу, имеют ампутации; из них 80% - ампутации нижних конечностей.

Об этом завил замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

"Признаны инвалидами с ампутацией конечностей порядка 54% от всех освидетельствованных. Это такая яркая проблема, это много. У нас среди гражданских инвалидов такого процента с ампутацией нет", - сказал Вовченко.

По его словам, министерство в еженедельном режиме мониторит сроки и рекомендации по всем и в отношении участников войны с Украиной.

Поддержка жителями России войны

По данным независимого "Левада-Центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В сентябре 73% одобряют вторжение в Украину.

За последние полгода количество жителей, опасающихся всеобщей мобилизации, значимо не изменилось. Опасаются мобилизации 59% опрошенных, 37% - не опасаются. Реже остальных опасаются мобилизации жители Москвы.

По данным Генштаба ВСУ, общее число потерь среди личного состава российской армии с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года достигло 290 тысяч человек.

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