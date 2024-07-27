Більше половини американців хочуть дострокової відставки Байдена, - Rasmussen Reports

Переважна більшість американських виборців схвалюють рішення президента США Джо Байдена не балотуватись на другий термін. Крім того, більшість згодні, що він достроково має піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rasmussen Reports.

За даними опитування, 52% респондентів згодні з тим, що Байден має достроково скласти президентські повноваження ще до того, як закінчиться його термін. При цьому кількість тих, хто підтримує його рішення не переобиратися на другий термін ще більше - 76%, у той час як не згодні з вибором Байдена 18% респондентів. Як повідомили в Rasmussen Reports, опитування проводилося по телефону та онлайн серед 1074 американських виборців з 22 по 24 липня. Похибка складає 3 процентні пункти з рівнем достовірності 95%.