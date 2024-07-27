ua en ru
Сб, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше половини американців хочуть дострокової відставки Байдена, - Rasmussen Reports

Субота 27 липня 2024 02:26
UA EN RU
Більше половини американців хочуть дострокової відставки Байдена, - Rasmussen Reports Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Переважна більшість американських виборців схвалюють рішення президента США Джо Байдена не балотуватись на другий термін. Крім того, більшість згодні, що він достроково має піти у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rasmussen Reports.

За даними опитування, 52% респондентів згодні з тим, що Байден має достроково скласти президентські повноваження ще до того, як закінчиться його термін.

При цьому кількість тих, хто підтримує його рішення не переобиратися на другий термін ще більше - 76%, у той час як не згодні з вибором Байдена 18% респондентів.

Як повідомили в Rasmussen Reports, опитування проводилося по телефону та онлайн серед 1074 американських виборців з 22 по 24 липня. Похибка складає 3 процентні пункти з рівнем достовірності 95%.

Вибори у США

Зазначимо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада цього року. Передбачалося, що кандидатом від Демократичної партії знову стане нині чинний глава держави Джо Байден. Однак, після невдалих дебатів із його опонентом від республіканців Дональдом Трампом, а також тиску з боку демократів і найближчого оточення, Байден ухвалив рішення відмовитися від участі у виборчій кампанії.

Замість себе кандидатом у президенти він запропонував віцепрезидентку США Камалу Гарріс. Згідно з публікаціями у ЗМІ, демократи на з'їзді партії в серпні висунуть на президентський пост саме Гарріс. Також повідомлялося, що за допомогою онлайн-голосування кандидата від Демократичної партії оберуть до 7 серпня, а сам з'їзд демократів буде вже суто формальністю.

Тим часом 10 вересня на каналі ABC News планувалися дебати Трампа і Байдена. Але після відходу останнього з перегонів, Трамп закликав провести наступні дебати на близькому до нього каналі Fox News. Колишній президент США заявив, що готовий зустрітися з Гарріс не раз. Сама ж віцепрезидентка висловила готовність до дебатів, але відповіді на ідею Трампа поки не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву після рішення суду про його арешт
Підозрюваний у вбивстві Фаріон зробив заяву після рішення суду про його арешт
DAILY
Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Сергій Наумов, Ощадбанк: Погані позичальники не дають нам спати спокійно, а ми – їм