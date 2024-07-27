Больше половины американцев хотят досрочной отставки Байдена, - опрос Rasmussen Reports

Подавляющее большинство американских избирателей одобряют решение президента США Джо Байдена не баллотироваться на второй срок. Кроме того, большинство согласны, что он досрочно должен уйти в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rasmussen Reports .

По данным опроса, 52% респондентов согласны с тем, что Байден должен досрочно сложить с себя президентские полномочия еще до того, как закончится его срок.

При этом, число тех, кто поддерживает его решение не переизбираться на второй срок еще больше - 76%, в то время как не согласны с выбором Байдена 18% респондентов.

Как сообщили в Rasmussen Reports, опрос проводился по телефону и онлайн среди 1074 американских избирателей с 22 по 24 июля. Погрешность составляет 3 процентных пункта с уровнем достоверности 95%.