Трамп заявив, що братиме участь у дебатах з Гарріс
Колишній президент США Дональд Трамп має намір провести дебати з віце-президентом Камалою Гарріс. Він підкреслив, що готовий зустрітися з нею не один раз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Наступні дебати, які заплановані на 10 вересня, проводитиме телеканал ABC News. Останніми днями Трамп наполягав на тому, щоб дебати проводив більш консервативний телеканал Fox News, називаючи ABC "блазнем".
Однак під час телефонної конференції з репортерами Трамп заявив, що вестиме дебати з Гарріс, незалежно від того, чи буде це ABC, і сказав, що він "готовий провести більше, ніж одні дебати насправді".
Хоча Трамп висловив невдоволення програмою ABC, яку він подивився в понеділок і визнав сприятливою для президента Джо Байдена і Камали Гарріс, він підкреслив важливість дебатів для президентських перегонів.
"Я вважаю, що, незалежно від того, висуваєтеся ви від демократів чи республіканців, проведення дебатів - це обов'язкова умова", - сказав Трамп.
Вихід Байдена з президентських перегонів
21 липня чинний президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів, намічених на 5 листопада 2024 року. Це рішення ухвалили через проблеми зі здоров'ям і поразку Трампу в першому турі дебатів.
Замість Байдена новою потенційною кандидаткою від демократів стала віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вже зібрала достатньо голосів усередині партії для висунення на посаду президента.
За останнім соцопитуванням, Гарріс випереджає Трампа.
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