Байден похвалив Гарріс і порадив американцям "обрати майбутнє" США
Президент США Джо Байден похвалив політичні якості віце-президента Камали Гарріс і порадив американцям підтримати її кандидатуру на виборах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію звернення до нації на сторінці глави Білого дому в соцмережі Х.
Він зазначив, що "лише за кілька місяців американський народ обирає курс майбутнього Америки" і додав, що сам уже "зробив свій вибір".
"Я висловив свої погляди. Я хочу подякувати нашому чудовому віце-президенту Камалі Гарріс. Вона досвідчена. Вона сильна. Вона здібна. Вона була неймовірним партнером для мене і лідером для нашої країни. Тепер вибір за вами, американським народом: Ви робите цей вибір", - сказав Байден.
Камала Гарріс замість Байдена
Після зняття Байденом кандидатури на цьогорічних президентських виборах, найбільш імовірним кандидатом від демократів стала чинний віце-президент Камала Гарріс. Вона вже заручилася достатньою кількістю голосів у Демократичній партії для отримання статусу офіційного кандидата в президенти.
На першому передвиборчому мітингу, Гарріс жорстко розкритикувала свого головного опонента, республіканця Дональда Трампа.
Також за результатами останнього соцопитування, Гарріс випереджає Трампа.
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