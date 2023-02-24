Більше ніж в Афганській війні: в ЗМІ назвали підтверджену кількість загиблих окупантів

З початку повномасштабного вторгнення Росії, як пишуть ЗМІ, підтверджено загибель 15 136 окупантів. Інформація була зібрана на основі відкритих даних.

Серед загиблих:

більше 1200 мобілізованих;

більше 1300 ув'язнених;

більше ніж 1800 офіцерів;

199 офіцерів вищого рангу - підполковників, полковників і генералів.

Лише за рік війни проти України, ворог втратив більше росіян, ніж Радянський Союз за час Афганської війни. Тоді ж, згідно з офіційними оцінками, загинули 15 051 людина.

Водночас журналісти зауважили, що реальний рівень втрат значно вищий, оскільки були враховані випадки, які підтверджуються публічно.