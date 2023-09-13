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Більше ніж гра. Харлан розгнівалася на хлопця-італійця після поразки збірної України

Фото: Ольга Харлан і Луїджі Самеле разом майже 5 років (instagram.com/olgakharlan)
Автор: Антон Федорців

Для олімпійської чемпіонки-2008 у фехтуванні Ольга Харлан поразка футбольної збірної України від національної команди Італії ледь не обернулася розладом у стосунках із італійським фехтувальників Луїджі Самеле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсменки.

33-річна фехтувальниця болісно сприйняла поразку "синьо-жовтих" у кваліфікації до Євро-2024. Хлопець лідерки збірної України з фехтування ледь не провів ніч на канапі.

"Що я можу сказати. Після вчорашньої гри я та Джі спали в різних кімнатах на різних ліжках. Це було боляче. Жартую, все добре. Усе було дуже по-дружньому. З нашими хлопцями все буде добре, вони відберуться і все буде круто", – розповіла Харлан.

Про стосунки української фехтувальниці з італійцем Самеле стало відомо в 2019 році. Вони почали зустрічатися після того, як Харлан розлучилася з українським шаблістом Бойком. Спортивна пара мешкає у Болоньї.

Інцидент із Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри. Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.

До слова, напередодні збірна України закономірно поступилася Італії у кваліфікації до Євро-2024.

Нагадаємо, раніше пригадали віхи кар'єри Верховода – італійця українського походження з титулом чемпіона світу.

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