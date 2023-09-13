Більше ніж гра. Харлан розгнівалася на хлопця-італійця після поразки збірної України

33-річна фехтувальниця болісно сприйняла поразку "синьо-жовтих" у кваліфікації до Євро-2024. Хлопець лідерки збірної України з фехтування ледь не провів ніч на канапі.

"Що я можу сказати. Після вчорашньої гри я та Джі спали в різних кімнатах на різних ліжках. Це було боляче. Жартую, все добре. Усе було дуже по-дружньому. З нашими хлопцями все буде добре, вони відберуться і все буде круто", – розповіла Харлан.

Про стосунки української фехтувальниці з італійцем Самеле стало відомо в 2019 році. Вони почали зустрічатися після того, як Харлан розлучилася з українським шаблістом Бойком. Спортивна пара мешкає у Болоньї.

Інцидент із Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри. Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.