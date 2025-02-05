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Більше, ніж за два попередні. Сирський розповів, скільки артсистем РФ знищили за 2024 рік

Україна, Середа 05 лютого 2025 19:37
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Більше, ніж за два попередні. Сирський розповів, скільки артсистем РФ знищили за 2024 рік Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За 2024 рік ЗСУ знищили 13 тисяч артсистем окупантів. Наразі росіяни втратили домінування в артилерії на фронті в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії.

"Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення", - розповів він.

Загалом, за даними Сирського, втрати окупанитів в артилерійських системах складають на цей час майже 23 тисячі одиниць, плюс до цього 1269 знешкоджених РСЗВ окупантів.

"Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою", - додав генерал.

Втрати РФ в Україні

Російська армія зазнає значних втрат РФ в Україні. Нещодавно повідомлялося, що Росія формує штурмові групи з поранених солдатів, яких передчасно повернули на війну.

Як нещодавно зазначав президент України Володимир Зеленський, втрати України у війні значно менші, ніж у Росії. Зокрема, співвідношення поранених солдатів становить один до двох. До цього, оцінюючи втрати РФ, президент говорив, що втрати РФ у листопаді та грудні 2024 року стали рекордними.

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