Більше, ніж за два попередні. Сирський розповів, скільки артсистем РФ знищили за 2024 рік

За 2024 рік ЗСУ знищили 13 тисяч артсистем окупантів. Наразі росіяни втратили домінування в артилерії на фронті в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, однією з пріоритетних задач оборонної операції є знищення ворожої артилерії. "Лише за 2024 рік було уражено 13 тисяч артилерійських систем противника. Це більше, ніж разом за два попередні роки повномасштабного вторгнення", - розповів він. Загалом, за даними Сирського, втрати окупанитів в артилерійських системах складають на цей час майже 23 тисячі одиниць, плюс до цього 1269 знешкоджених РСЗВ окупантів. "Ефективна контрбатарейна робота української артилерії та масштабне застосування безпілотних підрозділів фактично звели нанівець початкове домінування артилерії російських загарбників на полі бою", - додав генерал.