Больше, чем за два предыдущих. Сырский рассказал, сколько артсистем РФ уничтожили за 2024 год

За 2024 год ВСУ уничтожили 13 тысяч артсистем оккупантов. Сейчас россияне потеряли доминирование в артиллерии на фронте в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

По его словам, одной из приоритетных задач оборонительной операции является уничтожение вражеской артиллерии.

"Только за 2024 год было поражено 13 тысяч артиллерийских систем противника. Это больше, чем вместе за два предыдущих года полномасштабного вторжения", - рассказал он.

В целом, по данным Сырского, потери оккупантов в артиллерийских системах составляют в настоящее время почти 23 тысячи единиц, плюс к этому 1269 обезвреженных РСЗО оккупантов.

"Эффективная контрбатарейная работа украинской артиллерии и масштабное применение беспилотных подразделений фактически свели на нет начальное доминирование артиллерии российских захватчиков на поле боя", - добавил генерал.