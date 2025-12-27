"Більше, ніж було". В оточенні Путіна зростає підтримка завершення війни, - Буданов

Під час бесіди Буданов розповів, що ще напередодні повномасштабного вторгнення було немало людей серед керівництва РФ, які висловлювали сумнів щодо доцільності війни. Зокрема, серед них посадовці Генштабу збройних сил Росії.

Наразі "голосів" в оточенні Путіна про необхідність завершити війну стає ще більше.

"Дуже багато. Дуже багато. І більше стало, ніж було раніше", - сказав Буданов.

На уточнююче питання, чи стає цих людей більше навіть попри просування РФ на фронті, керівник ГУР пояснив цю ситуацію вартістю війни.

"Так яка ціна просування? Ви взагалі уявляєте собі, скільки коштує приблизно один день війни? Це дорого навіть за мірками Росії, яка на війну нічого не жаліє", - додав Буданов.