"Больше, чем было". В окружении Путина растет поддержка завершения войны, - Буданов

Во время беседы Буданов рассказал, что еще накануне полномасштабного вторжения было немало людей среди руководства РФ, которые выражали сомнение в целесообразности войны. В частности, среди них должностные лица Генштаба вооруженных сил России.

Сейчас "голосов" в окружении Путина о необходимости завершить войну становится еще больше.

"Очень много. Очень много. И больше стало, чем было раньше", - сказал Буданов.

На уточняющий вопрос, становится ли этих людей больше даже несмотря на продвижение РФ на фронте, руководитель ГУР объяснил эту ситуацию стоимостью войны.

"Так какая цена продвижения? Вы вообще представляете себе, сколько стоит примерно один день войны? Это дорого даже по меркам России, которая на войну ничего не жалеет", - добавил Буданов.