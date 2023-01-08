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Більше ніж Британія: Росія "побудувала" в Україні наймасштабніше мінне поле, - Шмигаль

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

З початку війни Росія "побудувала" в Україні найбільше у світі мінне поле. Його площа перевищує площу території Британії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в інтерв'ю для Yonhap.

Як відзначив Шмигаль, він розраховує на допомогу Південної Кореї у розмінуванні території України завдяки її досвіду, навичка й обладнанню.

За словами прем'єра, Росія побудувала в Україні мінне поле площею 250 тисяч квадратних кілометрів.

"На сьогодні це найбільше мінне поле в світі. Воно не тільки ускладнює пересування людей, але й спричиняє серйозні перебої у сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей", - пояснив прем'єр.

Водночас навіть без урахування мін, найбільше від війни страждають саме цивільні райони, оскільки російські нікчеми націлені проти інфраструктури у густонаселених районах України. Шмигаль додав, що 70% пошкоджень припадають саме на житлові квартали.

Масштаби мінного поля більші ніж площа:

  • Корейського півострова - 221 тисяча квадратних кілометрів;
  • Лаоса - 238 тисяча квадратних кілометрів
  • Румунії - 238 тисяча квадратних кілометрів;
  • Великобританії - 244 тисяча квадратних кілометрів;

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні створили інтерактивну мапу вибухонебезпечних територій.

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