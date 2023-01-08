RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Больше чем Британия: Россия "построила" в Украине самое масштабное минное поле, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С начала войны Россия "построила" в Украине самое большое в мире минное поле. Его площадь превышает площадь территории Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью Yonhap.

Как отметил Шмыгаль, он рассчитывает на помощь Южной Кореи в разминировании территории Украины благодаря ее опыту, навыкам и оборудованию.

По словам премьера, Россия построила в Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

"На сегодняшний день это крупнейшее минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и влечет за собой серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", - пояснил премьер.

В то же время даже без учета мин больше всего от войны страдают именно гражданские районы, поскольку российские ничтожества нацелены против инфраструктуры в густонаселенных районах Украины. Шмыгаль добавил, что 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы.

Масштабы минного поля больше площади:

  • Корейского полуострова - 221 тысяча квадратных километров;
  • Лаоса - 238 тысяч квадратных километров
  • Румынии - 238 тысяча квадратных километров;
  • Великобритании - 244 тысячи квадратных километров;

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине создали интерактивную карту взрывоопасных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине