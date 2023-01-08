Больше чем Британия: Россия "построила" в Украине самое масштабное минное поле, - Шмыгаль

Как отметил Шмыгаль, он рассчитывает на помощь Южной Кореи в разминировании территории Украины благодаря ее опыту, навыкам и оборудованию.

По словам премьера, Россия построила в Украине минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

"На сегодняшний день это крупнейшее минное поле в мире. Оно не только затрудняет передвижение людей, но и влечет за собой серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей", - пояснил премьер.

В то же время даже без учета мин больше всего от войны страдают именно гражданские районы, поскольку российские ничтожества нацелены против инфраструктуры в густонаселенных районах Украины. Шмыгаль добавил, что 70% повреждений приходятся именно на жилые кварталы.

Масштабы минного поля больше площади: